Член палаты лордов считает, что Джонсон даст Британии "новую энергию"

ГЕНУЯ (Италия), 23 июл - РИА Новости. Член палаты лордов (верхней палаты британского парламента), консерватор Питер Лиллей заявил РИА Новости, что Борис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, принесет Великобритании "новый оптимизм и энергию", реализовав Brexit и вернув стране полномочия по решению ряда вопросов, которые сейчас решает ЕС.

Экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон во вторник ожидаемо был избран главой британской Консервативной партии. В среду он станет премьер-министром страны - после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия. Новый лидер консерваторов назвал своими приоритетами войну с оппозицией и выход из ЕС до 31 октября.

"Я рад, что Борис (Джонсон - ред.) победил со счетом 2:1. Он принесет новый оптимизм и энергию в Великобританию - не только выведя нас из ЕС к 31 октября, но и впоследствии используя полномочия, которые мы получим обратно", - заявил Лиллей, в прошлом член кабинета министров в правительствах Маргарет Тэтчер и Джона Мейджора.

"Он будет либо отличным премьер-министром, как я надеюсь, либо большим разочарованием - но не будет (кем-то - ред.) типичным", - отметил политик.