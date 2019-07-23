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РИА Новости

Член палаты лордов считает, что Джонсон даст Британии "новую энергию"

Вчера, 17:12
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкНовый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
ГЕНУЯ (Италия), 23 июл - РИА Новости. Член палаты лордов (верхней палаты британского парламента), консерватор Питер Лиллей заявил РИА Новости, что Борис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, принесет Великобритании "новый оптимизм и энергию", реализовав Brexit и вернув стране полномочия по решению ряда вопросов, которые сейчас решает ЕС.
Экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон во вторник ожидаемо был избран главой британской Консервативной партии. В среду он станет премьер-министром страны - после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия. Новый лидер консерваторов назвал своими приоритетами войну с оппозицией и выход из ЕС до 31 октября.
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"Я рад, что Борис (Джонсон - ред.) победил со счетом 2:1. Он принесет новый оптимизм и энергию в Великобританию - не только выведя нас из ЕС к 31 октября, но и впоследствии используя полномочия, которые мы получим обратно", - заявил Лиллей, в прошлом член кабинета министров в правительствах Маргарет Тэтчер и Джона Мейджора.
"Он будет либо отличным премьер-министром, как я надеюсь, либо большим разочарованием - но не будет (кем-то - ред.) типичным", - отметил политик.
Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума планировала выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако премьер-министр страны Тереза Мэй в течение нескольких месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit, которое парламентарии раз за разом отклоняли. Для предотвращения выхода из ЕС без сделки Британия уже два раза получала от Брюсселя отсрочку Brexit - теперь он должен состояться до 31 октября.
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Борис ДжонсонВеликобританияВ мире
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