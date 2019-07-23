В Смоленской области пресекли контрабанду крупной партии сигарет

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Контрабанду более 790 тысяч пачек сигарет белорусского производства на сумму около 29 миллионов рублей пресекли таможенники в Смоленской области, говорится в сообщении ФТС России.
Грузовик с прицепом, следовавший из Литвы в Афганистан транзитом через Белоруссию и Россию, был задержан в районе автодороги М-1 "Беларусь", отмечается в пресс-релизе ведомства. Установлено, что товар массой 20 тонн был в ночное время выгружен в один из ангаров в данном районе. Сигареты перемещались без акцизных марок.
Для расследования контрабанды табачных изделий в крупном размере Смоленская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 200.2 Уголовного кодекса РФ. Товар и автомобиль помещены на склад временного хранения.
В отношении брянской компании-перевозчика также возбуждено два дела об административном правонарушении – по статье 16.11 КоАП РФ ("уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации") и по части 1 статьи 16.9 КоАП РФ ("недоставка товаров, перевозимых в соответствии с таможенным транзитом, в место доставки либо выдача (передача) без разрешения таможенного органа или утрата товаров, находящихся под таможенным контролем").