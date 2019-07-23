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РИА Новости

В Саратове возбудили дело из-за указанной Путиным проблемы с лекарствами

Вчера, 16:45
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
САРАТОВ, 23 июл – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц минздрава Саратовской области и лечебных учреждений региона из-за проблем с льготным лекарственным обеспечением, о которых заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, сообщил во вторник СК РФ.
Президент в ходе прямой линии 20 июня заявил, что проверка в Саратовской области выявила, что склады завалены лекарствами, которые не поступают к потребителям. По словам Путина, во многих субъектах РФ не вовремя организуются процедуры по покупке, и нет достаточно хорошо налаженной системы информации даже в рамках одного региона. В прокуратуре области заявляли, что проблема выявлена ведомством в 2018 году.
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Губернатор Валерий Радаев после прямой линии отметил, что из ситуации уже сделаны выводы. В областном минздраве указывали, что система льготного лекарственного обеспечения жителей полностью пересмотрена, теперь закупки идут штатно.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ "Халатность". Уголовное дело было возбуждено по результатам доследственной проверки информации, озвученной в ходе прямой линии с президентом РФ, о проблемах с лекарственным обеспечением населения региона", - говорится в сообщении.
Фигурантам дела, круг которых в настоящее время устанавливается, грозит до трех месяцев ареста.
Следствие установило, что в 2019 году должностные лица учреждений здравоохранения Саратовской области и областного минздрава не обеспечили выдачу гражданам жизненно необходимых лекарств, из-за чего пациенты либо вынуждены были сами покупать дорогостоящие препараты, либо испытывать ухудшение состояния здоровья из-за несвоевременного приема медикаментов.
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"В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами системы здравоохранения своих обязанностей при обеспечении населения жизненно необходимыми лекарственными препаратами существенно нарушены права и законные интересы граждан, а также охраняемые законом интересы общества и государства", - считают в СК.
Следователи в рамках расследования дадут юридическую оценку действиям (бездействию) всех должностных лиц, которые обязаны обеспечивать пациентов в регионе жизненно необходимыми лекарствами.
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Следственный комитет РФСаратовРоссияПроисшествия
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