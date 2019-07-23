Президент Латвии намерен поддерживать добрососедские отношения с Россией

РИГА, 23 июл - РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что считает возможной встречу с главой российского государства Владимиром Путиным при должной подготовке.
"В случае должной подготовки и если бы я видел, что мой визит в Россию или встреча с президентом России где-то еще повлияла бы на двусторонние отношения, конечно же, я бы это сделал. Однако для этого необходима подготовка с обеих сторон", - приводит Sputnik Латвия слова Левитса.
Как отмечает Sputnik, президент подчеркнул, что Рига всегда стремилась поддерживать с Москвой хорошие отношения.
"Россия - это наш сосед, и мы всегда пытаемся поддерживать с ней хорошие отношения, как и со всеми соседями. Отношения со всеми соседями, включая Россию, должны строиться на уважении к международному праву - это важно для мира в Европе и на всей планете. Кроме того, в отношениях должна ощущаться атмосфера взаимного уважения. Таков наш подход к России", - добавил Левитс.
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