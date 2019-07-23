Президент Латвии намерен поддерживать добрососедские отношения с Россией

"Россия - это наш сосед, и мы всегда пытаемся поддерживать с ней хорошие отношения, как и со всеми соседями. Отношения со всеми соседями, включая Россию, должны строиться на уважении к международному праву - это важно для мира в Европе и на всей планете. Кроме того, в отношениях должна ощущаться атмосфера взаимного уважения. Таков наш подход к России", - добавил Левитс.