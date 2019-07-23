Путин поручил разработать рекомендации по производству вакцин

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпромторгу и Минздраву разработать рекомендации по производству иммунобиологических лекарственных препаратов к 15 декабря 2019 года, следует из перечня поручений, опубликованных на официальном сайте президента.
"Минпромторгу России совместно с Минздравом России разработать рекомендации по производству иммунобиологических лекарственных препаратов с учетом результатов анализа, проведенного в соответствии с подпунктом "в" пункта 2 настоящего перечня поручений", - сказано в документе.
Ведомства при этом должны учитывать потребность российских субъектов в различных формах выпуска препаратов, используемых для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок
Ответственными назначены глава Минпромторга Денис Мантуров и министр здравоохранения Вероника Скворцова.