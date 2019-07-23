Путин поручил разработать рекомендации по производству вакцин

Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. 23 июля 2019

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпромторгу и Минздраву разработать рекомендации по производству иммунобиологических лекарственных препаратов к 15 декабря 2019 года, следует из перечня поручений, опубликованных на официальном сайте президента.

"Минпромторгу России совместно с Минздравом России разработать рекомендации по производству иммунобиологических лекарственных препаратов с учетом результатов анализа, проведенного в соответствии с подпунктом "в" пункта 2 настоящего перечня поручений", - сказано в документе.

Ведомства при этом должны учитывать потребность российских субъектов в различных формах выпуска препаратов, используемых для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок