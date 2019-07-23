Путин поручил Минздраву обеспечить регулярную поставку вакцин в регионы

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву обеспечить регулярную поставку иммунобиологических лекарств для иммунопрофилактики в регионы РФ, сообщается на Президент России Владимир Путин поручил Минздраву обеспечить регулярную поставку иммунобиологических лекарств для иммунопрофилактики в регионы РФ, сообщается на сайте Кремля.

Путин утвердил перечень поручений по вопросам производства и обращения иммунобиологических лекарственных препаратов.

"Минздраву России... обеспечить регулярную (не реже трех раз в год) поставку в субъекты РФ иммунобиологических лекарственных препаратов, используемых для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок, исходя из потребностей субъектов РФ", - говорится в тексте поручений.

Кроме того, Минздрав до 1 октября должен проанализировать потребность регионов в формах выпуска иммунобиологических лекарств для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок и обеспечить возможность формирования заявок на поставку этих препаратов с учетом полученных результатов.

Также глава РФ поручил до 15 августа представить предложения о создании лабораторного комплекса для проведения экспертизы качества иммунобиологических лекарств, которые вводятся в гражданский оборот и для оценки качества которых необходимо использование биологических агентов I и II групп патогенности (опасности).