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РИА Новости

Путин поручил Минздраву обеспечить регулярную поставку вакцин в регионы

Вчера, 16:34
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву обеспечить регулярную поставку иммунобиологических лекарств для иммунопрофилактики в регионы РФ, сообщается на сайте Кремля.
Путин утвердил перечень поручений по вопросам производства и обращения иммунобиологических лекарственных препаратов.
"Минздраву России... обеспечить регулярную (не реже трех раз в год) поставку в субъекты РФ иммунобиологических лекарственных препаратов, используемых для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок, исходя из потребностей субъектов РФ", - говорится в тексте поручений.
Кроме того, Минздрав до 1 октября должен проанализировать потребность регионов в формах выпуска иммунобиологических лекарств для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок и обеспечить возможность формирования заявок на поставку этих препаратов с учетом полученных результатов.
Также глава РФ поручил до 15 августа представить предложения о создании лабораторного комплекса для проведения экспертизы качества иммунобиологических лекарств, которые вводятся в гражданский оборот и для оценки качества которых необходимо использование биологических агентов I и II групп патогенности (опасности).
Ответственным за выполнение поручений назначена глава Минздрава Вероника Скворцова.
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