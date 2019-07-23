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РИА Новости
Челябинская область

Власти помогут челябинскому литейно-механическому заводу получить заказы

Вчера, 16:32
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НЯЗЕПЕТРОВСК, 23 июл - РИА Новости. Власти Челябинской области окажут помощь ООО "Литейно-механический завод" в Нязепетровске в получении новых заказов и диверсификации производства, завод сможет выпускать новый вид продукции - буровое оборудование для нефтегазовой отрасли России, сообщил во вторник глава региона Алексей Текслер.
Текслер посетил Нязепетровский муниципальный район, в том числе соцобъекты и "Литейно-механический завод", а также провел встречу с главой района и с жителями.
"Предприятие мне понравилось и я уверен, что мы все вместе вопросы решим… Я уже обратился в министерство энергетики РФ с просьбой оказать содействие в части вовлечения предприятия в задачу импортозамещения по оборудованию для нефтегазовой отрасли, в частности, буровых, и уже получил подтверждение, что сейчас берут это в работу. Я надеюсь, что мы сможем сюда принести дополнительный заказ… Мы сегодня наметили конкретный вариант решения - есть боеспособный коллектив, есть возможность диверсифицировать производство", - сказал Текслер журналистам.
Он пояснил, что у предприятия, на его взгляд, есть очевидная перспектива - сейчас строительная отрасль в стране "подсела", но сфера производства бурового оборудования для нефтяной и газовой отраслей развивается.
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По словам главы региона, предприятию нужно помогать – сейчас на заводе трудятся 400 человек, а раньше работало в три раза больше.
По мнению главы Нязепетровского муниципального района Валерия Селиванова, завод является градообразующим предприятием. "Так, 56% производства в районе составляет завод, на втором месте – сельское хозяйство", - сказал он. По словам Селиванова, Текслер озвучил ключевой вопрос развития района, местные же власти постараются решить все вопросы, которые находятся в их компетенции.
Как пояснил управляющий акционер группы компаний "Крановые технологии", куда входит "Литейно-механический завод", Евгений Киселев, в текущем году у завода ожидаются хорошие финансовые показатели. "В первом полугодии прирост получили 20%, и по году будет также. Финансовый результат ожидаем 51 миллион рублей прибыли на этот год. В прошлом году фактически отработали на нуле. Позапрошлый год был минус 50 (миллионов), еще ранее – минус 150 (миллионов)", - сказал Киселев, отвечая на вопрос главы региона о перспективах завода.
По данным пресс-службы губернатора, "Литейно-механический завод" как промпредприятие образовано в 1747 году. С 2008 года работает под брендом ТД "Уралкран". Является единственным в России производителем быстромонтируемых кранов.
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