Названы лучшие фильмы десятилетия по версии IndieWire

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Журналисты издания IndieWire составили рейтинг лучших фильмов десятилетия.
Список возглавил "Лунный свет" Барри Дженкинса. На втором месте — "Побудь в моей шкуре" Джонатана Глэйзера, тройку лидеров замыкает "Копия верна" Аббаса Киаростами.
Далее следуют "Акт убийства" и "Взгляд тишины" Джошуа Оппенхаймера, "Внутри Льюина Дэвиса" братьев Коэнов и "Корпорация "Святые моторы" Леоса Каракса.
Также в десятку попали "Кэрол" Тодда Хейнса, "Мастер" Пола Томаса Андерсона, "Безумный Макс: Дорога ярости" Джорджа Миллера и "Леди Берд" Греты Гервиг.
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