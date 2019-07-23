В подмосковном Волоколамском округе построят хлебокондитерскую фабрику

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство фабрики по производству кондитерских, кулинарных и хлебобулочных изделий в Волоколамском городском округе, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Предприятие будет построено в первом квартале 2021 года. По итогам ввода объекта в эксплуатацию планируется создание около 400 рабочих мест", − цитирует пресс-служба министра Инну Федотову.