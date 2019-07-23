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В подмосковном Волоколамском округе построят хлебокондитерскую фабрику

Вчера, 16:23
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© Fotolia / Igor SokolovМолочная и хлебобулочная продукция
Молочная и хлебобулочная продукция
© Fotolia / Igor Sokolov
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство фабрики по производству кондитерских, кулинарных и хлебобулочных изделий в Волоколамском городском округе, говорится в пресс-релизе ведомства.
"Предприятие будет построено в первом квартале 2021 года. По итогам ввода объекта в эксплуатацию планируется создание около 400 рабочих мест", − цитирует пресс-служба министра Инну Федотову.
Отмечается, что инвестиции в проект составляют 1,5 миллиарда рублей. На фабрике планируется изготовление более 30 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий в сутки.
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