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РИА Новости

Госдума назначила Затулина спецпредставителем палаты по вопросам миграции

Вчера, 16:19
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Константин Затулин
Депутат Государственной Думы Константин Затулин
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной Думы Константин Затулин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о назначении первого зампреда комитета ГД по делам СНГ Константина Затулина специальным представителем нижней палаты парламента по вопросам миграции и гражданства.
Решение было принято единогласно.
"Назначить специальным представителем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам миграции и гражданства депутата Государственной Думы Затулина Константина Федоровича", - говорится в проекте постановления.
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Госдума РФКонстантин ЗатулинРоссияПолитика
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