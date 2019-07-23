Госдума назначила Затулина спецпредставителем палаты по вопросам миграции

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о назначении первого зампреда комитета ГД по делам СНГ Константина Затулина специальным представителем нижней палаты парламента по вопросам миграции и гражданства.
Решение было принято единогласно.
"Назначить специальным представителем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам миграции и гражданства депутата Государственной Думы Затулина Константина Федоровича", - говорится в проекте постановления.