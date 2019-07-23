Глава Минздрава Кубани: здоровье лишь на 15% зависит от здравоохранения

Впервые за последние годы Краснодарский край достиг рекордного показателя снижения младенческой смертности, регион стремится улучшить этот показатель, для этого у него есть все возможности, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. О демографической ситуации в крае, необходимости профилактических обследований и реализации нацпроекта глава министерства рассказал в интервью РИА Новости.

— Евгений Федорович, как вы оцениваете текущую демографическую ситуацию в регионе? Какие задачи стоят перед регионом в связи с этим?

— Улучшение демографии зависит от многих факторов. Этот вопрос всегда стоит на контроле нескольких ведомств, потому что благополучие человека складывается из разных сторон жизни. Человеку важна и профессиональная самореализация, и материальное благополучие и поддержка от близких и, безусловно, здоровье. Но медицина – это лишь одна из составляющих демографической ситуации в стране. Есть статистика, подтверждающая, что здоровье и долголетие человека на 85% зависит от внешних факторов и только на 15% - от здравоохранения.

Задача медиков, в рамках этих 15%, которые нам отведены и в которых мы можем чего-то достичь - сделать максимум. Для этого в крае проводится активная профилактическая работа с населением, в медорганизации закупается современное оборудование, врачами применяются инновационные методы проведения малоинвазивных или органосохраняющих операций. В крае функционирует сеть сосудистых центров, в которых есть все необходимое для спасения жизни пациента в течение "золотого часа" и травмацентров, куда доставляются пациенты после ДТП. Но есть еще один важный аспект, о котором я бы хотел упомянуть. Да, врачи ответственны за оказание медпомощи пациенту. Но для того, чтобы врач занялся вашим здоровьем, нужно хотя бы дойти до него. Если пациент ни разу не был на обследовании и даже по приглашению поликлиники не проходит диспансеризацию, если тянет до последнего и не обращается к врачу, вы понимаете, что медицина не всегда сможет помочь.

На сегодняшний день мы добились положительных результатов в снижении младенческой смертности. И здесь немаловажный фактор ответственности, как врачей, так и родителей за своего ребенка. Взрослые же люди должны, прежде всего, заботиться о себе и регулярно проходить обследования. Знаете, как в самолете: "сначала наденьте кислородную маску себе, затем ребенку". Если родители не занимаются своим здоровьем, не ведут правильный образ жизни, какое поколение детей мы получим? Сегодня перед медиками стоит задача сохранения жизней с использованием всех самых современных методов и оборудования. Но невозможно помочь тому, кто этого спасения сам не хочет, тянет с визитом к врачу до последнего или лихачу, который выехал на встречку и допустил лобовое столкновение, лишив жизни ни в чем неповинных людей. Ответственность за свое здоровье и за здоровье близких, профилактика болезней вместе с правильно организованной главными врачами работой поликлиник и стационаров поможет каждому человеку прожить долго без серьезных заболеваний.

— Ранее вы сообщали, что за первые два месяца 2019 года в крае значительно снизилась младенческая смертность – на 24,4%, на 15% снизилась смертность людей в трудоспособном возрасте. Сохраняется ли позитивная тенденция сейчас?

— Впервые за последние годы Краснодарский край достиг рекордного показателя снижения младенческой смертности - 2,9 промилле на 1000 родившихся живыми. Как я уже говорил, это очень хороший показатель, который мы постараемся удержать, а если мыслить амбициозно, еще и улучшить. Для этого в Краснодарском крае есть все возможности. Постоянно обновляется материально-техническая база медорганизаций, у нас работает 3 перинатальных центра самого высокого класса, в которых оказывается медпомощь женщинам и детям с серьезными патологиями. Как вы знаете, в конце прошлого года в Сочи был открыт новый перинатальный центр. На сегодняшний день в нем родилось уже более тысячи детей. В краевом перинатальном центре на базе Детской краевой больницы в Краснодаре с момента его открытия родился уже 50 тысячный ребенок. Это сложные роды и те дети, которым требуется медицинская помощь с самого рождения. Кроме того, в каждом районе есть роддома, в которых регулярно обновляется оборудование.

К сожалению, повлиять на желание женщины родить ребенка медики не могут. Но на сегодняшний день в крае гарантирован высокий уровень оказания медпомощи роженицам и наша основная задача сделать так, чтобы женщина после рождения первого ребенка пришла за вторым и третьим, чтобы вся необходимая медпомощь ей была оказана и роды прошли максимально комфортно.

Еще одна важная сторона этого вопроса – борьба с абортами. В крае действует соглашение о сотрудничестве министерства здравоохранения Краснодарского края с епархиями Кубанской Митрополии Русской Православной Церкви. Вместе с представителями духовенства мы помогаем женщинам, которые задумались об аборте, принять верный психологический шаг и отказаться от прерывания беременности. В том числе, регулярно проводим Недели против абортов "Подари мне жизнь". Вы, наверное, знаете, что в этом году лауреатом премии "Дорога жизни" у нас стала психолог из Тимашевска, которая за год с небольшим отговорила 170 женщин, обратившихся для прерывания беременности. А ведь такие психологи работают в каждом районе. Можете представить, сколько женщин изменили свое решение и встали на учет по беременности. В общей сложности за последние пять лет кубанские медики сохранили более 9 тысяч беременностей. То есть спасли как минимум 9 тысяч жизней.

Работа по доабортному консультированию ведется во всех женских консультациях нашего края уже много лет. Врачи, совместно с психологами и представителями духовенства помогают женщинам, оказавшимся в непростой ситуации. Комплекс мероприятий медиков Кубани по предупреждению прерывания беременности позволил сократить число абортов в крае за несколько лет на 20%.

Еще один инструмент, с помощью которого мы можем повлиять на демографическую ситуацию – лечение бесплодия с применением ЭКО. В крае повышается доступность экстракорпорального оплодотворения. Только в 2018 году благодаря применению метода ЭКО родилось 1053 ребенка.

Сегодня важнейшим фактором в сохранении здоровья человека является профилактика. Медицина начинается с первичного звена. В отдаленных населенных пунктах продолжают открываться офисы врачей общей практики (ВОП). На сегодняшний день в крае почти 260 офисов ВОП и 650 фельдшерско-акушерских пунктов. Количество офисов общей практики за 5 лет увеличилось на 61%: с 159 до 256, а врачебных амбулаторий – более чем на 24%: с 213 до 265. Ежегодно они принимают до полутора миллиона человек.

Краснодарский край один из первых субъектов России, присоединился к проекту "Бережливая поликлиника". На сегодняшний день уже 87 поликлиник перешли на бережливое производство. Новый формат сократил время записи на прием к врачу в 3 раза, очередь - в 4 раза, время ожидания – более чем в 4 раза. В крае во всех поликлиниках или поликлинических отделениях Краснодарского края осуществляется запись на прием к врачу через интернет и инфоматы – в среднем за год им воспользовались более 8,5 миллиона раз.

Для того, чтобы работающие люди имели возможность во всех районах края без выезда в Краснодар обследоваться у краевых специалистов, мы уже 9 лет ежемесячно проводим выездные акции в cельских поликлиниках. Профильные специалисты краевых медорганизаций, в том числе кардиологи и неврологи, ведут прием пациентов по субботам, в нерабочие дни. Врачи беседуют с каждым больным, оценивают результаты обследования, определяют наличие заболевания или факторов к развитию болезней сердца, назначают необходимое лечение и, при необходимости, дают направление в специализированные клиники края. За годы работы выездного проекта осмотрено более 300 тысяч человек. За последние 5 лет снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 17,6%.

Кроме того, в нашем крае успешно ведется активная работа по раннему выявлению злокачественных новообразований. Врачи регулярно проводят Дни открытых дверей в онкодиспансерах, выезжают в хутора и станицы для осмотра населения. На консультацию к онкологам в эти дни могут прийти все желающие без направлений. За 8 лет проведения акций осмотрено более 400 тысяч человек. Открыты медорганизации для оперативного лечения онкобольных нового формата - Центры амбулаторной онкологической помощи. Сегодня в крае работает уже 7 таких центров. В них пациенты максимально быстро проходят обследование для подтверждения онкозаболевания, при необходимости, получают направление в онкодиспансер и проходят курс лечения.

В борьбе с онкозаболеваниями от того, когда будет обнаружена опасная опухоль, во многом зависит успех лечения. У 60% зарегистрированных в прошлом году пациентов, злокачественные новообразования выявлены на начальных стадиях, что дает возможность полностью победить рак. И этот показатель выше, чем в среднем по России (55,6%). Но, к сожалению, все еще встречаются случаи, когда человек тянет несколько лет и не обращается к врачам. У нас недавно был такой случай, когда пациентка пришла в краевой онкодиспансер №1 с двумя огромными опухолями, которые развивались у нее несколько лет. Да, у нас есть все для лечения, но было бы лучше, если бы пациентка сразу обратилась к врачу, избежала серьезной операции и длительного восстановления организма.

Я, наверное, повторюсь, но это действительно важно. Достигнуть хороших результатов можно, только если врачи будут заниматься лечением, а каждый человек будет следить за собой, вести здоровый образ жизни и вовремя проходить профилактические обследования. Мы всех приглашаем в поликлиники на диспансеризацию и профосмотры. Сейчас диспансеризацию в поликлиниках можно пройти по будням до 8 вечера и по субботам.

Отдельно хотел бы остановиться на здоровье людей старшего поколения, поскольку оно заслуживает особого внимания. Сегодня в крае для системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в поликлиниках края открыто 33 гериатрических кабинета. До конца 2019 года в 7 районах края откроются геронтологические отделения, а еще во всех муниципальных образованиях Краснодарского края на базе отделений терапевтического профиля заработают дополнительные геронтологические койки. Проводятся выездные обследования в рамках проекта "Кубань – край долгожителей", во время которых люди проходят обследования, получают консультации краевых специалистов и, при необходимости, госпитализируются в специализированные учреждения для прохождения лечения.

— На каком этапе сегодня реализация региональных проектов в рамках национального направления "Здравоохранение"? Каких итогов вы ожидаете по ним к концу текущего года?

— Те приоритеты, которые отмечены в национальных проектах, уже много лет взяты за основу кубанскими медработниками.

В рамках реализации регионального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" ведется работа с населением через профилактические выездные акции и средства массовой информации. И на сегодняшний день, мы понимаем, что эти меры помогают постепенно переломить ситуацию, бережное отношение к собственному здоровью со временем становится необходимостью для кубанцев. Эти выводы врачи Кубани сделали на основании подсчета количества участников акций, проводимых краевым минздравом. Жители края стали в разы чаще посещать анонсируемые министерством массовые профилактические акции. Благодаря постоянному взаимодействию краевого минздрава со СМИ на тестирование в рамках акции "Стоп ВИЧ/СПИД" только за 2018 год пришли более 10 тысяч человек, то есть в 3 раза больше, чем за весь 2016 год. Посещаемость профакций в рамках проекта "Кубань против рака" также растет с геометрической прогрессией: в 2014 году было осмотрено 38 тысяч человек, за 2018 год – 85 тысяч.

Кроме того, ежегодно, в рамках акции "Кубань против рака: Недели мужского и женского здоровья" число посетителей на несколько тысяч превосходит все спрогнозированные планы. Люди приезжают с вырезками из газет, зная, что их обследуют и при необходимости, своевременно начнут лечение.

Сегодня мы продолжаем работать по этим направлениям, и одна из важнейших задач - обеспечение кадрами медицинских организаций, оказывающих помощь по профилям "онкология", "кардиология", "педиатрия".

В рамках данного проекта до конца 2019 года планируется организовать и обеспечить подготовку необходимого количества медицинских работников с учетом потребности медицинских организаций в квалифицированных медицинских кадрах, рассчитанной на 2019 год, вовлечь в систему непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных мероприятий более 12 тысяч специалистов. Еще 15 тысяч пройдут профессиональную переподготовку и смогут работать в медорганизациях, где сейчас открыты вакансии.

— Каковы результаты реализации программы "Земский доктор" на Кубани на сегодняшний день?

— Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – задача приоритетная всегда. В 2018 году команда специалистов медорганизаций края только благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" пополнилась на 369 специалистов. Всего за годы работы проекта в крае количество медработников увеличилось почти на 3 тысячи человек. Кроме того, действует программа "Врачебные кадры для сельского здравоохранения" и целевой прием в Кубанском государственном медицинском университете. По ним сегодня обучается почти полторы тысячи студентов, которые затем начнут работу в кубанских больницах и поликлиниках.

— Удалось ли избежать серьезных вспышек инфекционных заболеваний среди отдыхающих текущим летом? Справляются ли больницы на побережье с нагрузками?

— Вопросы контроля санитарно-эпидемиологической ситуации в Краснодарском крае находятся в ведении Управления Федеральной службы по надзору защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю. Со своей стороны, хочу сказать, что сейчас наши больницы работают в штатном режиме. Всем обратившимся по поводу инфекционного заболевания оказывается специализированная медицинская помощь.

Количество пациентов, госпитализированных в инфекционные стационары, не превышает прошлогоднее значение. На сегодняшний день ни о каких "эпидемиях" речь не идет. Медицинские организации края всегда готовы оказать помощь пациентам, но, в очередной раз, напоминаю, что кишечные инфекции – это болезнь грязных рук. Не надо на пляже мыть фрукты в морской воде, употребляйте продукты, в свежести которых вы уверены на 100%. Следите за их сроками годности и помните, что летом еда под воздействием высокой температуры гораздо быстрее портится. Воду нужно пить только чистую, бутилированную. Следите за гигиеной, мойте руки до и после посещения туалета. Приучайте к этим правилам детей. Они помогут избежать негативных последствий.

— Удалось ли на сегодняшний день разрешить сложности с льготным лекарственным обеспечением?

— Что касается лекарственного обеспечения, то сегодня уже сформированы и размещены заявки на медицинскую продукцию для обеспечения льготных категорий граждан. В результате проведенных мероприятий по закупке, запас товара в целом по краю позволяет обеспечить более чем полугодовую потребность.

Между тем, еще сохраняется определенная напряженность, связанная с процедурой закупок. Она вызвана неучастием производителей в торгах и отказом поставщиков от выполнения заключенных с минздравом контрактов. В соответствии с федеральной методикой расчёта складывались низкие цены на закупки препарата, по которым поставщики не выходили на торги. И таких позиций было более 200. Как показывает аналитика - основные причины нарушения сроков поставки препаратов: отсутствие препарата на рынке, недостаточность мощностей производителей для выпуска препаратов в требуемых объёмах и ограниченные сроки их годности. Около 20 процентов объявленных лотов не состоялись по причине отсутствия предложений поставщиков. Отдельные заявки пришлось размещать по 2-3 раза, что значительно отсрочило поставку товара.

Несмотря на эти сложности, министерством здравоохранения предпринимаются все усилия для решения вопроса льготного лекарственного обеспечения: проводятся срочные закупки малыми объемами; лекарственные препараты перераспределяются между муниципальными образованиями края; проводится аналоговая замена лекарств и лечения в условиях стационара.