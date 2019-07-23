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РИА Новости
Школа волонтера

Более 70 иностранных делегатов посетят форум волонтеров-медиков в России

Вчера, 16:09
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоБолее 70 иностранных делегатов посетят форум волонтеров-медиков в России
Более 70 иностранных делегатов посетят форум волонтеров-медиков в России
© РИА Новости / Александр Полегенько
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Представители 30 государств подали заявки на участие в Международном форуме волонтеров-медиков (МФВМ), который будет проходить в Иванове с 3 по 7 октября 2019 года. В Россию собираются приехать более 70 делегатов из стран Европы, Азии, Африки, Америки, Ближнего и Среднего Востока, сообщает пресс-служба движения.
Международный форум волонтеров-медиков пройдет в Иваново
17 июня, 16:12
Международный форум волонтеров-медиков пройдет в Иваново
МФВМ состоится впервые по инициативе российских добровольцев. На форуме будут обсуждать вопросы развития добровольчества, медицины, общественного здоровья и надпрофессиональные компетенции. Для иностранных гостей будут организованы обширные спортивная и культурная программы.
В качестве экспертов на форум приглашены представители ВОЗ, программы "Добровольцы ООН" и UNAIDS, Минздрава России, зарубежных медицинских университетов, заслуженные врачи.
Организаторами МФВМ выступают ВОД "Волонтеры-медики", Министерство здравоохранения РФ, Росмолодежь, правительство Ивановской области.
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