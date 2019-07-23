Более 70 иностранных делегатов посетят форум волонтеров-медиков в России

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Представители 30 государств подали заявки на участие в Международном форуме волонтеров-медиков (МФВМ), который будет проходить в Иванове с 3 по 7 октября 2019 года. В Россию собираются приехать более 70 делегатов из стран Европы, Азии, Африки, Америки, Ближнего и Среднего Востока, сообщает пресс-служба движения.