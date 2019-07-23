Власти ДНР решили установить видеокамеры для фиксации нарушений перемирия

Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток. В воскресенье украинские силовики шесть раз нарушили новый режим прекращения огня в Донбассе, заявил ранее руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.