ЦИК призвал трактовать сомнения при проверке подписей в пользу кандидатов

МОСКВА, 23 июля - РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что сомнения при проверке подписей, собранных кандидатами, Мосгоризбирком должен трактовать в их пользу.

"Полномочиями, которые мне вменены, могу потребовать только чтобы они (Мосгоризбирком – ред.) тщательно с каждым индивидуально разбирались. Понимаете, не чохом, открыто максимально. При малейшем сомнении, конечно, - в пользу кандидата в депутаты", - сказала Памфилова на встрече с независимыми кандидатами для регистрации на выборах в Мосгордуму.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.

Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требование вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.