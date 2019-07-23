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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК призвал трактовать сомнения при проверке подписей в пользу кандидатов

Вчера, 15:59
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© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
Глава ЦИК Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 23 июля - РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что сомнения при проверке подписей, собранных кандидатами, Мосгоризбирком должен трактовать в их пользу.
"Полномочиями, которые мне вменены, могу потребовать только чтобы они (Мосгоризбирком – ред.) тщательно с каждым индивидуально разбирались. Понимаете, не чохом, открыто максимально. При малейшем сомнении, конечно, - в пользу кандидата в депутаты", - сказала Памфилова на встрече с независимыми кандидатами для регистрации на выборах в Мосгордуму.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.
Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов
Вчера, 13:17
Венедиктов рассказал о техподдержке при электронном голосовании в МГД
Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требование вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова
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Выборы в МосгордумуЭлла ПамфиловаЦИК РФМосковская городская думаМоскваРоссия
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