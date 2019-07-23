Продюсеры "Однажды в Голливуде" рассказали о странной просьбе Ди Каприо

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Американский актер Леонардо Ди Каприо попросил команду избегать с ним зрительного контакта на съемочной площадке фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", сообщает The Independent.
Обладатель премии "Оскар" потребовал, чтобы некоторые члены съемочной группы не смотрели ему в глаза. Актер хотел лучше войти в образ и погрузиться в таинственную атмосферу.
Сейчас Леонардо Ди Каприо считают "последней кинозвездой Голливуда", так как он не снимается в сериалах, блокбастерах о супергероях и франшизах.
"Сегодня он стоит особняком, как Аль Пачино или Роберт Де Ниро в семидесятые, когда они не стремились сниматься в двух фильмах в год. Они делали то, что хотели", - прокомментировал поступок актера режиссер Квентин Тарантино.