В ДНР заявили, что силовики нарушили новое перемирие, применив минометы

"Сегодня в 14.55 (совпадает с мск – Прим. ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Новотроицкое - Докучаевск. Выпущены три мины калибром 82 миллиметра и две гранаты из СПГ", - сказал представитель ведомства.