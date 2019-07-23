В ДНР заявили, что силовики нарушили новое перемирие, применив минометы

ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские силовики впервые с момента вступления в силу нового перемирия применили минометы при обстреле территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил во вторник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Новое перемирие вступило в силу в Донбассе 21 июля. В ДНР уже заявляли о нарушениях со стороны силовиков с использованием гранатометов и стрелкового оружия.
"Сегодня в 14.55 (совпадает с мск – Прим. ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Новотроицкое - Докучаевск. Выпущены три мины калибром 82 миллиметра и две гранаты из СПГ", - сказал представитель ведомства.