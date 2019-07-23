В Туле пройдет фестиваль исторической реконструкции "Кремли России"

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. 27 июля 2019 года в Туле состоится масштабный фестиваль исторической реконструкции "Кремли России". Мероприятие пройдет в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля.

Фестиваль соберет участников из Москвы, Казани, Рязани, Пскова, Великого Новгорода, Коломны, Зарайска, Серпухова, Вологды и Владимира. Главным событием праздника станет реконструкция сражения русских стрельцов с интервентами эпохи Смутного времени.

Гости мероприятия также смогут посетить ярмарку с театрализованными площадками, балаганами и Обжорным рядом, познакомиться со средневековыми ремеслами, поучаствовать в мастер-классах и осмотреть выставку исторической реконструкции костюмов и доспехов XIII–XVII веков.