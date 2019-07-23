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РИА Новости

В Туле пройдет фестиваль исторической реконструкции "Кремли России"

Вчера, 15:31
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЭкспонаты фестиваля исторических реконструкций
Экспонаты фестиваля исторических реконструкций
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. 27 июля 2019 года в Туле состоится масштабный фестиваль исторической реконструкции "Кремли России". Мероприятие пройдет в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля.
Фестиваль соберет участников из Москвы, Казани, Рязани, Пскова, Великого Новгорода, Коломны, Зарайска, Серпухова, Вологды и Владимира. Главным событием праздника станет реконструкция сражения русских стрельцов с интервентами эпохи Смутного времени.
Проект был разработан столичным бюро Wowhaus. Ярким элементом набережной стали красные мостки общей протяженностью 270 метров, с которых открывается вид на кремль и реку, ранее скрытый за забором
25 июня, 14:42
Подготовка к празднованию 500-летия Тульского кремля
Гости мероприятия также смогут посетить ярмарку с театрализованными площадками, балаганами и Обжорным рядом, познакомиться со средневековыми ремеслами, поучаствовать в мастер-классах и осмотреть выставку исторической реконструкции костюмов и доспехов XIII–XVII веков.
Кроме того, посетителей ждут разнообразные исторические интерактивные площадки и аттракционы для взрослых и детей, показательные выступления участников сражения, турнир лучников и концерт аутентичной музыки.
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Общество500-летие Тульского кремляТула
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