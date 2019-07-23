Полигон Шиес не начнут строить без одобрения экологов, заявили в СПЧ

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область) 23 июл - РИА Новости. Строительство мусорного полигона в районе станции Шиес в Архангельской области не начнется, пока его не одобрит экологическая экспертиза и не пройдут все общественные слушания, заявил глава совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.
Ранее сообщалось, что власти Москвы и Архангельской области планируют создать в области инновационный экотехнопарк "Шиес" для вывоза и размещения отходов Москвы. Решение вывозить московский мусор вызвало в регионе протестные митинги. Президент РФ поручил учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве мусорного полигона.
"Пока экологическая экспертиза не скажет, что там можно что-то строить, пока не пройдут все общественные слушания и не скажут, что там можно что-то строить, ничего строиться там не будет", - сказал Федотов в своем выступлении на форуме "Территория смыслов".
По его словам, на сегодняшний день эти этапы не пройдены. "Если экологи скажут, там мусорный полигон строить нельзя, значит, нельзя. И всё, тема закрыта", - добавил правозащитник.