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РИА Новости

Полигон Шиес не начнут строить без одобрения экологов, заявили в СПЧ

Вчера, 15:27
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область) 23 июл - РИА Новости. Строительство мусорного полигона в районе станции Шиес в Архангельской области не начнется, пока его не одобрит экологическая экспертиза и не пройдут все общественные слушания, заявил глава совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.
Ранее сообщалось, что власти Москвы и Архангельской области планируют создать в области инновационный экотехнопарк "Шиес" для вывоза и размещения отходов Москвы. Решение вывозить московский мусор вызвало в регионе протестные митинги. Президент РФ поручил учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве мусорного полигона.
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"Пока экологическая экспертиза не скажет, что там можно что-то строить, пока не пройдут все общественные слушания и не скажут, что там можно что-то строить, ничего строиться там не будет", - сказал Федотов в своем выступлении на форуме "Территория смыслов".
По его словам, на сегодняшний день эти этапы не пройдены. "Если экологи скажут, там мусорный полигон строить нельзя, значит, нельзя. И всё, тема закрыта", - добавил правозащитник.
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Михаил ФедотовАрхангельская областьОбщество
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