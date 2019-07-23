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РИА Новости

Глава Чувашии находится на плановом лечении в Петербурге

Вчера, 15:26
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Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится на плановом лечении в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба правительства региона.
Портал Mash в пятницу разместил информацию о том, что Игнатьева госпитализировали в Петербурге после форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце: якобы его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию кардиологического отделения Мариинской больницы с подозрением на инфаркт. Пресс-секретарь руководителя республики Олег Сидоров опроверг эту информацию, заявив РИА Новости, что Игнатьев проходит диспансеризацию во время отпуска.
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"Глава Чувашии находится на плановом лечении в многопрофильной больнице в Санкт-Петербурге. Министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов на днях выезжал в Северную столицу по поручению кабинета министров Чувашии. По свидетельству министра здравоохранения, состояние Михаила Игнатьева стабильное, настроение бодрое", - говорится в сообщении.
Руководитель администрации главы Чувашской Республики Юрий Васильев также сообщил, что Игнатьев в курсе всех событий, происходящих в регионе. "Он дает необходимые поручения министрам, руководителям ведомств, контролирует их исполнение. В свою очередь ему поступают соответствующие доклады", - отмечается в сообщении.
Васильев подчеркнул, что обследование и лечение руководителя Чувашии – плановое. "В ближайшее время, после выписки из больницы, Михаил Игнатьев продолжит исполнение своих обязанностей", - уточнил он.
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Михаил ИгнатьевЧувашияПолитика
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