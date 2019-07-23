Подмосковные вузы получили уже 35 тысяч заявлений от абитуриентов

"Радует, что наши выпускники в том числе хотят связать свою профессию с педагогической деятельностью. Также IT-направления и информационные технологии уже не один год остаются в топе специальностей, которые выбирают абитуриенты", — отметила Забралова.

Первый зампред добавила, что в 2019 году была запущена новая площадка "Учись и работай в Подмосковье". Этот сайт предназначен для всех, кто хочет получить среднее специальное и высшее образование в Московской области. Там можно найти все необходимые контакты.