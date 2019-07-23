Подмосковные вузы получили уже 35 тысяч заявлений от абитуриентов

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вузы Московской области продолжают принимать заявления от абитуриентов. На сегодняшний день документы на поступление подали уже 35 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области — министра образования Подмосковья Ольгу Забралову.
Самыми популярными направлениями стали педагогические профессии и IT-технологии.
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"Радует, что наши выпускники в том числе хотят связать свою профессию с педагогической деятельностью. Также IT-направления и информационные технологии уже не один год остаются в топе специальностей, которые выбирают абитуриенты", — отметила Забралова.
Первый зампред добавила, что в 2019 году была запущена новая площадка "Учись и работай в Подмосковье". Этот сайт предназначен для всех, кто хочет получить среднее специальное и высшее образование в Московской области. Там можно найти все необходимые контакты.