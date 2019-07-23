Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T15:33Z
https://ria.ru/20190723/1556803024.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155680/33/1556803382_0:87:1500:931_1036x0_80_0_0_3a18a336f6066e112d1a5516551dd74f.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковные вузы получили уже 35 тысяч заявлений от абитуриентов

Вчера, 15:33
12
© РИА Новости / Сергей ПятаковАбитуриент перед собеседованием
Абитуриент перед собеседованием
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вузы Московской области продолжают принимать заявления от абитуриентов. На сегодняшний день документы на поступление подали уже 35 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области — министра образования Подмосковья Ольгу Забралову.
Самыми популярными направлениями стали педагогические профессии и IT-технологии.
Наблюдатели в ситуационном центре для мониторинга проведения ЕГЭ
10 июля, 16:14
Единый госэкзамен в Подмосковье прошел без нарушений
"Радует, что наши выпускники в том числе хотят связать свою профессию с педагогической деятельностью. Также IT-направления и информационные технологии уже не один год остаются в топе специальностей, которые выбирают абитуриенты", — отметила Забралова.
Первый зампред добавила, что в 2019 году была запущена новая площадка "Учись и работай в Подмосковье". Этот сайт предназначен для всех, кто хочет получить среднее специальное и высшее образование в Московской области. Там можно найти все необходимые контакты.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяОльга ЗабраловаМосковская область
Рекомендуем
В Подмосковье утвердили границы заказника в Шатуре
РИА
Новости
В подмосковном Дзержинском реконструируют стадион
Стакан с водой
В подмосковном Подольске будут производить высокочистую воду
Молочная и хлебобулочная продукция
В подмосковном Волоколамском округе построят хлебокондитерскую фабрику
Лента
новостей
Школьные рюкзаки
В подмосковном Наро-Фоминске построят школу на 825 мест
В подмосковном заказнике "Журавлиная родина" обнаружили редкое растение
Уборка урожая
Фермерам в Подмосковье выделят 63,5 млн рублей в рамках "Агростартапа"
В центре города Волоколамска
В подмосковном округе Волоколамск построят ферму на 3,8 тысячи голов
Покупатель в продуктовом супермаркете
В Подмосковье назвали лидирующие муниципалитеты по вводу объектов торговли
Рабочий в цехе по производству персональных компьютеров
Рост промышленного производства Подмосковья в 2019 году составил более 10%
Донские волонтеры примут участие в подготовке WorldSkills Kazan 2019
WorldSkills Kazan 2019 посетят участники из 63 стран и регионов мира
Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов
Глава Минздрава Кубани: здоровье лишь на 15% зависит от здравоохранения
Губернатор Омской области Александр Бурков
Омский губернатор призвал искать прямые пути поставок зерна в Китай и Иран
Донские волонтеры примут участие в подготовке WorldSkills Kazan 2019
Участников WorldSkills 2019 разместят в объекте наследия Универсиады
На WorldSkills Kazan 2019 пройдут соревнования по профессиям будущего
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
Лента новостейМолния