Стартовал конкурс на создание ресурсных центров добровольчества в регионах

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Ассоциация волонтерских центров объявила старт конкурса среди волонтерских организаций на формирование ресурсных центров добровольчества в регионах России, сообщает пресс-служба АВЦ. По итогу конкурса к осени текущего года такие центры будут созданы во всех субъектах Российской Федерации.

Мероприятие поможет найти организации, которые способны стать центрами добровольчества, вовлекающими граждан всех возрастов в волонтерскую деятельность и поддерживающими развитие добровольчества в регионах.

Конкурс продлится до 27 августа и будет проходить в три этапа: заявочный, оценочный и заключительный. Участниками могут стать некоммерческие организации, государственные учреждения, организации высшего образования, которые занимаются волонтерской деятельностью на территории субъекта. Для участия нужно направить заявку на электронную почту region@avcrf.ru в соответствии с положением о конкурсе. Прием заявок продлится до 20 августа.

Участие в конкурсе принимают все субъекты Российской Федерации.

Победители пройдут сертификацию на соответствие модели ресурсного центра добровольчества. По итогам сертификации с лучшей организацией будут подписаны соглашения о взаимодействии с Ассоциацией волонтерских центров и правительством субъекта РФ. Организация получит все сервисы в рамках программы "Ресурсные центры" и необходимую поддержку в работе.

Ассоциация волонтерских центров – крупнейшая волонтерская организация в России, созданная в 2014 году по инициативе президента РФ с целью сохранения наследия волонтерской программы XXII Олимпийских игр в Сочи и развития добровольческого движения и гражданской активности в стране.