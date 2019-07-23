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РИА Новости
Школа волонтера

Стартовал конкурс на создание ресурсных центров добровольчества в регионах

Вчера, 15:15
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© Юлия МаклаковаСтартовал конкурс на создание ресурсных центров добровольчества в регионах
Стартовал конкурс на создание ресурсных центров добровольчества в регионах
© Юлия Маклакова
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Ассоциация волонтерских центров объявила старт конкурса среди волонтерских организаций на формирование ресурсных центров добровольчества в регионах России, сообщает пресс-служба АВЦ. По итогу конкурса к осени текущего года такие центры будут созданы во всех субъектах Российской Федерации.
Мероприятие поможет найти организации, которые способны стать центрами добровольчества, вовлекающими граждан всех возрастов в волонтерскую деятельность и поддерживающими развитие добровольчества в регионах.
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Конкурс продлится до 27 августа и будет проходить в три этапа: заявочный, оценочный и заключительный. Участниками могут стать некоммерческие организации, государственные учреждения, организации высшего образования, которые занимаются волонтерской деятельностью на территории субъекта. Для участия нужно направить заявку на электронную почту region@avcrf.ru в соответствии с положением о конкурсе. Прием заявок продлится до 20 августа.
Участие в конкурсе принимают все субъекты Российской Федерации.
Победители пройдут сертификацию на соответствие модели ресурсного центра добровольчества. По итогам сертификации с лучшей организацией будут подписаны соглашения о взаимодействии с Ассоциацией волонтерских центров и правительством субъекта РФ. Организация получит все сервисы в рамках программы "Ресурсные центры" и необходимую поддержку в работе.
Ассоциация волонтерских центров – крупнейшая волонтерская организация в России, созданная в 2014 году по инициативе президента РФ с целью сохранения наследия волонтерской программы XXII Олимпийских игр в Сочи и развития добровольческого движения и гражданской активности в стране.
Программа "Ресурсные центры" Ассоциации волонтерских центров, запущенная в 2017 году, направлена на развитие инфраструктуры поддержки волонтерства в регионах России, повышение уровня компетенций руководителей и членов команд ресурсных центров, сопровождение ресурсных центров согласно специфике и социально-экономическим приоритетам субъекта РФ.
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Школа волонтераАссоциация волонтерских центров (АВЦ)Волонтерство в РоссииВолонтерыРоссия
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