В День Республики в КЧР покажут историческую реконструкцию боев за Кавказ

ЧЕРКЕССК, 23 июл – РИА Новости. Одним из ключевых мероприятий в День республики, который отмечается в Карачаево-Черкесии в сентября, станет историческая реконструкция боев за Кавказ, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Мероприятия пройдут у мемориала – памятника защитникам перевалов Кавказа в поселке Орджоникидзевский Карачаево-Черкесии.

На своей странице в соцсетях Темрезов написал, что предстоящий праздник пройдет под знаком 75-летия Великой Победы.

Глава КЧР напомнил, что 2019 год в республике объявлен Годом Кабардино-Балкарии. В связи с этим в день празднования Дня республики в городах и районах КЧР выступят и представят мастер-классы творческие коллективы Кабардино-Балкарии и наоборот - артисты из Карачаево-Черкесии представят свою программу на торжествах посвященных Дню КБР.