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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

В День Республики в КЧР покажут историческую реконструкцию боев за Кавказ

Вчера, 14:53
23
© РИА Новости / Ян Тихонов / Перейти в фотобанкОборона Кавказа
Оборона Кавказа
© РИА Новости / Ян Тихонов
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ЧЕРКЕССК, 23 июл – РИА Новости. Одним из ключевых мероприятий в День республики, который отмечается в Карачаево-Черкесии в сентября, станет историческая реконструкция боев за Кавказ, сообщил глава республики Рашид Темрезов.
Мероприятия пройдут у мемориала – памятника защитникам перевалов Кавказа в поселке Орджоникидзевский Карачаево-Черкесии.
На своей странице в соцсетях Темрезов написал, что предстоящий праздник пройдет под знаком 75-летия Великой Победы.
Глава КЧР напомнил, что 2019 год в республике объявлен Годом Кабардино-Балкарии. В связи с этим в день празднования Дня республики в городах и районах КЧР выступят и представят мастер-классы творческие коллективы Кабардино-Балкарии и наоборот - артисты из Карачаево-Черкесии представят свою программу на торжествах посвященных Дню КБР.
"Серьезная подготовка идет по линии культуры, спорта и молодежи. Кстати, в качестве волонтеров на всех мероприятиях будет задействовано около четырехсот молодых людей", - написал Темрезов.
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Карачаево-Черкесская республикаОбщество
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