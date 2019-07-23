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РИА Новости

Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты

Вчера, 14:36
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 июля 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ГОРКИ, 23 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал "более или менее приемлемыми" темпы расходования средств на национальные проекты.

"Из одного триллиона 700 миллиардов рублей, которые предусмотрены на текущий год, кассовое исполнение сейчас составляет приблизительно 661 миллиард рублей, по данным на 1 июля", — сказал глава правительства на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он подчеркнул, что "проблемы остаются" и призвал ускорить работу там, где это нужно.
Бюджет национальных проектов до 2024 года оценивается в 25,7 триллиона рублей, из них более 13 триллионов выделят из федерального бюджета.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертами в области развития городской среды в рамках рабочей поездки в Тулу.
15 июля, 15:19
Медведев призвал не допустить нехватки рабочих рук в нацпроектах
Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
Наибольшее финансирование предусмотрено на реализацию комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры — 6,348 триллиона рублей. Следующий по объему финансирования — проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", на который предполагается направить 4,779 триллиона рублей.
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Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
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