Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты

ГОРКИ, 23 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал "более или менее приемлемыми" темпы расходования средств на национальные проекты.

"Из одного триллиона 700 миллиардов рублей, которые предусмотрены на текущий год, кассовое исполнение сейчас составляет приблизительно 661 миллиард рублей, по данным на 1 июля", — сказал глава правительства на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он подчеркнул, что "проблемы остаются" и призвал ускорить работу там, где это нужно.

Бюджет национальных проектов до 2024 года оценивается в 25,7 триллиона рублей, из них более 13 триллионов выделят из федерального бюджета.

Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.