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РИА Новости

Путин оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарии

Вчера, 14:34
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков во время встречи. 23 июля 2019
Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков во время встречи. 23 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.
"В целом тенденции неплохие, я бы сказал, положительные, поэтому хочу пожелать Вам успехов. Главное, чтобы у вас выстроились хорошие рабочие отношения с федеральными министерствами, ведомствами, чтобы вовремя шло финансирование, ритмично, а вы были готовы к освоению тех средств, тех ресурсов, которые предусмотрены на соответствующие национальные проекты применительно к республике", - сказал Путин, заслушав доклад Кокова, стенограмма беседы приводится на сайте Кремля.
Врио главы КБР, в частности, рассказал президенту РФ, что Кабардино-Балкарской Республике в первом полугодии 2019 года удалось достичь тенденции роста по основным направлениям экономики. Также тенденция к росту наблюдается в строительной сфере, в обороте розничной торговли, есть положительная динамика притока туристов в республику – порядка 7% по итогам первого полугодия. По его словам, в регионе также продолжается тенденция роста средней заработной платы, сегодня она составляет 26 тысяч 300 рублей. "Рост собственных доходов составил порядка 109%, что позволило снизить также государственный долг до восьми миллиардов рублей", - сообщил Коков, добавив, что раньше эта сумма была 12 миллиардов рублей.
"Хорошие показатели", - прокомментировал Путин.
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Коков также добавил, что Кабардино-Балкария активно включилась в реализацию майских указов - на эти цели из федерального бюджета получены 5,6 миллиарда рублей. В рамках проекта "Демография" до 2021 года республика планирует предоставить места в яслях всем нуждающимся - будет введено в эксплуатацию порядка 49 объектов на 2,86 тысячи мест, 19 объектов будут введены уже в этом году. Предусмотрено и строительство новых школ.
Коков доложил президенту и о проблемах в регионе. "К великому сожалению, доля населения за чертой бедности сегодня составляет 24%. Исходя из этого, мы поставили перед собой задачу достичь темпов роста выше средних по экономике, иного пути у нас нет. Для этого мы внесли коррективы во все стратегические документы, плановые документы, стратегию социально-экономического развития, что, считаем, совместно с реализацией майских указов, позволит изменить ситуацию в лучшую сторону", - сказал врио главы КБР.
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Казбек КоковВладимир ПутинКабардино-БалкарияЭкономика
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