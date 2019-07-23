Путин оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.

"В целом тенденции неплохие, я бы сказал, положительные, поэтому хочу пожелать Вам успехов. Главное, чтобы у вас выстроились хорошие рабочие отношения с федеральными министерствами, ведомствами, чтобы вовремя шло финансирование, ритмично, а вы были готовы к освоению тех средств, тех ресурсов, которые предусмотрены на соответствующие национальные проекты применительно к республике", - сказал Путин, заслушав доклад Кокова, стенограмма беседы приводится на сайте Кремля.

Врио главы КБР, в частности, рассказал президенту РФ, что Кабардино-Балкарской Республике в первом полугодии 2019 года удалось достичь тенденции роста по основным направлениям экономики. Также тенденция к росту наблюдается в строительной сфере, в обороте розничной торговли, есть положительная динамика притока туристов в республику – порядка 7% по итогам первого полугодия. По его словам, в регионе также продолжается тенденция роста средней заработной платы, сегодня она составляет 26 тысяч 300 рублей. "Рост собственных доходов составил порядка 109%, что позволило снизить также государственный долг до восьми миллиардов рублей", - сообщил Коков, добавив, что раньше эта сумма была 12 миллиардов рублей.

"Хорошие показатели", - прокомментировал Путин.

Коков также добавил, что Кабардино-Балкария активно включилась в реализацию майских указов - на эти цели из федерального бюджета получены 5,6 миллиарда рублей. В рамках проекта "Демография" до 2021 года республика планирует предоставить места в яслях всем нуждающимся - будет введено в эксплуатацию порядка 49 объектов на 2,86 тысячи мест, 19 объектов будут введены уже в этом году. Предусмотрено и строительство новых школ.