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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковном Подольске будут производить высокочистую воду

Вчера, 14:30
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© Fotolia / bigfoot Стакан с водой
Стакан с водой
© Fotolia / bigfoot
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Производственно-складской комплекс для выпуска промышленных систем подготовки высокочистой воды построят в городском округе Подольск Московской области в 2023 году, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Земельный участок примыкает с восточной стороны к действующей производственной площадке, что позволит после завершения строительства увеличить выпуск продукции более чем на 50%. Инвестиции в проект составит 73,5 миллиона рублей, будет создано 22 новых рабочих места", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.

Отмечается, что фирма "Медиана-Фильтр" построит завод в районе "Залинейный". Компания является одним из крупнейших российских производителей запатентованного оборудования водоподготовки для нужд медицинской, фармацевтической и микроэлектронной промышленности, в том числе для лабораторий.
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