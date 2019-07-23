В подмосковном Подольске будут производить высокочистую воду

"Земельный участок примыкает с восточной стороны к действующей производственной площадке, что позволит после завершения строительства увеличить выпуск продукции более чем на 50%. Инвестиции в проект составит 73,5 миллиона рублей, будет создано 22 новых рабочих места", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.