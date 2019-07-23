Минувший понедельник стал самым теплым днем в июле 2019 года

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минувший понедельник стал самым теплым днем июля 2019 года, максимальная температура в столице 22 июля составила 26,1 градуса, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В июле у нас не было ни одного дня с температурой 30 градусов, поэтому мы радуемся каждому теплому дню. Вчера на станции ВДНХ температура повышалась до 26,1 градуса, и по факту этот день оказался самым теплым в этом месяце, потому что до этого самым теплым днем было 1 июля с температурой максимальной 25,9 градуса", - сказала Позднякова.
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Метеоролог отметила, что температурный рекорд этого года пришелся на 9 июня, этот день температура в столице достигла отметки 31,2 градуса.
По словам Поздняковой, нынешний июль, в целом, по температуре на один-полтора градуса ниже климатической нормы.