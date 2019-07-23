Минувший понедельник стал самым теплым днем в июле 2019 года

"В июле у нас не было ни одного дня с температурой 30 градусов, поэтому мы радуемся каждому теплому дню. Вчера на станции ВДНХ температура повышалась до 26,1 градуса, и по факту этот день оказался самым теплым в этом месяце, потому что до этого самым теплым днем было 1 июля с температурой максимальной 25,9 градуса", - сказала Позднякова.