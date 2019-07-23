Азаров опасается реванша националистов на Украине

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Националистические силы на Украине могут попытаться взять реванш, опасается бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Ранее депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет управлять страной не более двух лет, после чего его ожидает новый "кровавый" майдан, а "закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России".

"Можно много гипотетических сценариев нарисовать. Но если говорить о реальности тех сил, которые могли бы организовать этот процесс… Я таких сил, которые могли бы организовать этот процесс, не вижу. Гораздо более худший вариант - националисты, неонацисты, громадное количество. Они могут попытаться устроить государственный переворот, особенно если будут провалы (у Зелинского - Прим. ред.). В истории Украины уже было три переворота, почему бы не организовать четвертый", - заявил Азаров на пресс-конференции в Москве.

Он опасается, что правые силы могут попытаться "захватить власть и установить еще более кровавый режим". Команда Зеленского, по его оценке, "непрофессиональна".

"И на этом хочет сыграть Порошенко и вся эта свора, которая все-таки прорвалась в Раду. И Порошенко получает шанс, я считаю, шанс этот есть. Расчет Порошенко и всех сил - сделать так, чтобы Зеленский и вся команда провалились. А если они провалятся, то никто пять лет ждать не будет", - предупредил он.