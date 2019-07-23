Азаров объяснил, почему Зеленский не сможет сформировать хорошую команду

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет трудно сформировать хорошую команду, потому что в Верховную раду пришло много случайных людей, считает экс-премьер страны Николай Азаров.
Результаты выборов в украинский парламент Азаров назвал "уникальными".
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"Впервые за 28 лет существования независимой Украины группа людей, которую даже трудно назвать политической партией, победила с разгромным результатом", - отметил Азаров на пресс-конференции в Москве.
Он заметил, что среди новых депутатов парламента много случайных людей - опытные управленцы и директора крупных предприятий проиграли случайным людям, таким как организаторы свадеб и "девочка Таня, которая написала про себя, что любит танцы и черешню".
"Это свидетельствует, что подавляющее большинство народа Украины относятся отрицательно как к тем, что пришел на волне переворота, так и к тем политикам, кто 28 лет осуществляет управление страной… Политическая система прогнила намертво. Лучше девочка с улицы, чем гендиректор предприятия. По сути, в Раде сформировалась команда, которая будет выполнять волю двух-трех человек. Которые не понимают, в чем суть законодательной работы", - заявил Азаров.
При этом, по его мнению, Зеленскому не хватает политической команды ни в Раде, ни в регионах и на низовых уровнях власти - в этом отличие его сторонников от серьезной политической партии. "Сумеет ли подтянуть Зеленский эту команду? Очень сомневаюсь… Пока ни один человек не может сказать, что там за взгляды", - посетовал Азаров.
В число достижений партии Зеленского "Слуга народа" экс-премьер отнес то, что "эта команда очистила Украину от режима (экс-президента Петра) Порошенко". "Я не вижу другой политической силы, которая могла бы это сделать. Благодаря этой команде по Киеву (в Раду - ред.) не прошел ни один нацист", - отметил Азаров.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. После обработки 95,01% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,13%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,06%. Третье место занимает "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,12%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,84%.