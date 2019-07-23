Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T14:02Z
https://ria.ru/20190723/1556798750.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Вене пройдет внеочередное заседание по СВПД 28 июля

Вчера, 14:02
135
БРЮССЕЛЬ, 23 июл – РИА Новости. ЕС подтвердил проведение внеочередного заседания Совместной комиссии по СВПД в Вене 28 июля, на ней будут рассмотрены вопросы выполнения ядерной сделки c Ираном "во всех аспектах", сообщила во вторник европейская дипслужба.
"Внеочередное заседание совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) состоится в Вене 28 июля 2019 года", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
18 июля, 18:02
Маас призвал всех участников СВПД повлиять на Иран
На заседании от имени высокого представителя по внешней политике Федерики Могерини будет председательствовать генсек дипслужбы Хельга Шмид. Во встрече примут участие представители КНР, Франции, Германии, РФ, Великобритании и Ирана.
"Совещание было созвано по просьбе Франции, Германии, Соединенного Королевства и Ирана и будет рассматривать вопросы, связанные с осуществлением СВПД во всех его аспектах", - отмечается в сообщении.
000100
Обсудить 0
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ВеликобританияФранцияГерманияВенаРоссияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018
Постпред Британии при ООН рассказала о целях Лондона в Персидском заливе
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД прокомментировали идею создания коалиции в Ормузском проливе
В Иране прокомментировали идею создания коалиции в Персидском заливе
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018
Россия и Франция договорились продолжать шаги по сохранению сделки с Ираном
Лента
новостей
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Небензя призвал ООН послать миссию в район палестино-израильского конфликта
Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
Джонсон станет новым премьером Британии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров отметил желание Трампа решить проблему Ирана мирным путем
На заседании Госдумы
Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о спутниковых системах
На границе Таджикистана и Киргизии произошла новая перестрелка
Кандидат на пост генпрокурора, глава минюста США Уильям Барр
США обвинили китайскую компанию в нарушении санкций против КНДР
Власти ДНР решили установить видеокамеры для фиксации нарушений перемирия
Борис Джонсон после объявления о назначении премьер-министром Великобритании. 23 июля 2019
Зариф поздравил Джонсона с избранием премьером Великобритании
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпредставителем генсека ООН по Йемену Мартином Гриффитсом в Москве. 1 июля 2019
Лавров призвал вовлекать Иран в диалог, а не выставлять виновником
Провинция Идлиб в Сирии
В Идлибе при авиаударах погибли 60 человек
Здание министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал отмену санкций в отношении Эритреи
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
Лента новостейМолния