В Вене пройдет внеочередное заседание по СВПД 28 июля

БРЮССЕЛЬ, 23 июл – РИА Новости. ЕС подтвердил проведение внеочередного заседания Совместной комиссии по СВПД в Вене 28 июля, на ней будут рассмотрены вопросы выполнения ядерной сделки c Ираном "во всех аспектах", сообщила во вторник европейская дипслужба.

"Внеочередное заседание совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) состоится в Вене 28 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

На заседании от имени высокого представителя по внешней политике Федерики Могерини будет председательствовать генсек дипслужбы Хельга Шмид. Во встрече примут участие представители КНР, Франции, Германии, РФ, Великобритании и Ирана.