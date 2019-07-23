В Вене пройдет внеочередное заседание по СВПД 28 июля

БРЮССЕЛЬ, 23 июл – РИА Новости. ЕС подтвердил проведение внеочередного заседания Совместной комиссии по СВПД в Вене 28 июля, на ней будут рассмотрены вопросы выполнения ядерной сделки c Ираном "во всех аспектах", сообщила во вторник европейская дипслужба.
"Внеочередное заседание совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) состоится в Вене 28 июля 2019 года", - говорится в сообщении.
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На заседании от имени высокого представителя по внешней политике Федерики Могерини будет председательствовать генсек дипслужбы Хельга Шмид. Во встрече примут участие представители КНР, Франции, Германии, РФ, Великобритании и Ирана.
"Совещание было созвано по просьбе Франции, Германии, Соединенного Королевства и Ирана и будет рассматривать вопросы, связанные с осуществлением СВПД во всех его аспектах", - отмечается в сообщении.