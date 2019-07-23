В подмосковном Дзержинском реконструируют стадион

"Стадион - это центр притяжения в городе: занятия спортом, проведение различных праздников, мероприятий. У нас существует программа, по которой мы выделили средства на благоустройство центральных стадионов. В частности, проведены работы в Кашире, Королеве, Одинцове. В Дзержинском тоже должны быть заметны перемены. На следующий Стройчас прошу предоставить проект реконструкции этого стадиона", - цитирует пресс-служба слова губернатора Андрея Воробьева в ходе встречи с местными жителями.