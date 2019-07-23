В подмосковном Дзержинском реконструируют стадион

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мультиспортивный стадион "Орбита" в городе Дзержинский Московской области реконструируют, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.
"Стадион - это центр притяжения в городе: занятия спортом, проведение различных праздников, мероприятий. У нас существует программа, по которой мы выделили средства на благоустройство центральных стадионов. В частности, проведены работы в Кашире, Королеве, Одинцове. В Дзержинском тоже должны быть заметны перемены. На следующий Стройчас прошу предоставить проект реконструкции этого стадиона", - цитирует пресс-служба слова губернатора Андрея Воробьева в ходе встречи с местными жителями.
Отмечается, что с момента постройки стадиона в 1962 году здесь ни разу не было капитального ремонта. Кроме того, в Дзержинском будет благоустроена улица Ленина, проходящая через центр города.
"В Дзержинском отстает благоустройство, нужно обеспечить перемены, проработать этапы. Наша задача сделать это в 2019-2020 годах", - подчеркнул Воробьев.
В сообщении говорится, что губернатор также поручил проработать вопрос о строительстве транспортной развязки и реконструкции очистных сооружений.