В Нальчике обнаружили подпольный склад с фальсифицированным алкоголем

НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Нальчике подпольный склад, где хранилось более 3,5 тысячи бутылок фальсифицированного алкоголя, сообщает региональное МВД.

"Сотрудниками МВД по Кабардино-Балкарии совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ России и Росгвардии в Нальчике по улице Южный проезд выявлено складское помещение, в котором обнаружена партия алкогольной продукции с признаками контрафактности", - говорится в сообщении.

По данным МВД, на территории склада оперативники изъяли больше 3,5 тысячи бутылок водки, 160 литров жидкости с запахом спирта и 10 литров жидкости с запахом коньяка, имеющие признаки фальсификата.

"Проведенная экспертиза показала, что изъятая продукция не соответствует требованиям ГОСТа и реквизитам этикеток", - уточняет министерство.