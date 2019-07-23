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РИА Новости

В Нальчике обнаружили подпольный склад с фальсифицированным алкоголем

Вчера, 13:44
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НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Нальчике подпольный склад, где хранилось более 3,5 тысячи бутылок фальсифицированного алкоголя, сообщает региональное МВД.
"Сотрудниками МВД по Кабардино-Балкарии совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ России и Росгвардии в Нальчике по улице Южный проезд выявлено складское помещение, в котором обнаружена партия алкогольной продукции с признаками контрафактности", - говорится в сообщении.
По данным МВД, на территории склада оперативники изъяли больше 3,5 тысячи бутылок водки, 160 литров жидкости с запахом спирта и 10 литров жидкости с запахом коньяка, имеющие признаки фальсификата.
"Проведенная экспертиза показала, что изъятая продукция не соответствует требованиям ГОСТа и реквизитам этикеток", - уточняет министерство.
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