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РИА Новости

В ДФО привели в повышенную готовность спасателей из-за погодной опасности

Вчера, 13:41
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. МЧС привело в повышенную готовность более 10 тысяч спасателей в Дальневосточном федеральном округе в связи с возможными последствиями опасных метеоявлений, сообщили в МЧС России.
"МЧС России совместно с органами местного самоуправления и другими реагирующими подразделениями организовало работу по предупреждению возможных последствий от прохождения комплекса опасных метеоявлений в Дальневосточном федеральном округе", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в результате обильных осадков в течение последних суток в Амурской области оказались подтопленными восемь населенных пунктов, шесть жилых домов, десять участков автодорог. В Забайкальском крае подтоплены один населенный пункт и 12 приусадебных участков. В Приморском крае подтоплены два жилых дома, 36 приусадебных участков и два участка автодорог.
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"Силы и средства Главных управлений МЧС России по Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Еврейской автономной области приведены в режим постоянной готовности. Всего в готовности к реагированию находится группировка в составе более 10 тысяч 200 человек и 3400 единиц техники", - говорится в сообщении.
По прогнозу Росгидромета, в течение ближайших трех суток осадки не прекратятся. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются с 24 по 25 июля в Пожарском районе Приморского края.
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