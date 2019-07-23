Россия и Франция договорились продолжать шаги по сохранению сделки с Ираном

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан договорились о продолжении конкретных шагов по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и снижению напряженности вокруг Ирана, сообщил МИД РФ.

"Условились продолжить предпринимать конкретные шаги по сохранению СВПД и снижению напряженности вокруг Ирана", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает МИД РФ, телефонный разговор состоялся во вторник по инициативе французской стороны.

Стороны также обсудили урегулирование ситуации в Ливии. "В качестве приоритетных задач были определены прекращение кровопролития и скорейший, без предварительных условий, перезапуск политического процесса", - отмечается в сообщении МИД.