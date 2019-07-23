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РИА Новости

Россия и Франция договорились продолжать шаги по сохранению сделки с Ираном

Вчера, 13:22
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан договорились о продолжении конкретных шагов по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и снижению напряженности вокруг Ирана, сообщил МИД РФ.
"Условились продолжить предпринимать конкретные шаги по сохранению СВПД и снижению напряженности вокруг Ирана", - говорится в сообщении ведомства.
Как отмечает МИД РФ, телефонный разговор состоялся во вторник по инициативе французской стороны.
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Стороны также обсудили урегулирование ситуации в Ливии. "В качестве приоритетных задач были определены прекращение кровопролития и скорейший, без предварительных условий, перезапуск политического процесса", - отмечается в сообщении МИД.
В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Жан-Ив Ле ДрианСергей ЛавровМИД РФФранцияРоссияИранПолитика
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