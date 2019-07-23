В Москве пройдет день советов об экономичном использовании ресурсов

"День советов" на Воробьевых горах: как жить экономично и экологично. 24 июля - интерактивная экскурсия "Мой дом. Мой город", "Рациональное использование ресурсов в быту" в экоцентре "Воробьевы горы". В ходе проведения обзорной экскурсии участники познакомятся с модульной экспозицией "Мой дом, мой город", представленной в виде игровой модели квартиры, а также получат ценные знания и информацию о возможностях экономии и рационального использования ресурсов в собственном жилище", - говорится в сообщении.