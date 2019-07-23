В Москве пройдет день советов об экономичном использовании ресурсов

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. День советов об экономичном использовании ресурсов пройдет в Москве в среду 24 июля, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования.
"День советов" на Воробьевых горах: как жить экономично и экологично. 24 июля - интерактивная экскурсия "Мой дом. Мой город", "Рациональное использование ресурсов в быту" в экоцентре "Воробьевы горы". В ходе проведения обзорной экскурсии участники познакомятся с модульной экспозицией "Мой дом, мой город", представленной в виде игровой модели квартиры, а также получат ценные знания и информацию о возможностях экономии и рационального использования ресурсов в собственном жилище", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что каждая из зон экспозиции представлена интерактивными экспонатами и рассказывает участникам о способах экономного потребления ресурсов, а также об аспектах взаимодействия человека и природы.
Мероприятие начнется в 11.30.