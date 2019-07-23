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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Венедиктов рассказал о техподдержке при электронном голосовании в МГД

Вчера, 13:17
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов
Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Избиратели при возникновении проблем в ходе электронного голосования на выборах в Мосгордуму смогут в процессе получить оперативную техническую поддержку, чтобы на месте решить все возникающие вопросы, в том числе и по заполнению бюллетеня, рассказал журналистам глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов.
Ранее сообщалось, что во вторник пройдет второе городское тестирование системы электронного голосования, которую будут использовать на выборах в Мосгордуму. При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои. Специалисты выявили и исправили их. Во вторник на голосовании москвичам предстоит ответить на вопрос: "Как вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками?" Голосование пройдет с 08.00 до 20.00.
"Есть вопрос коммуникации, когда человек никак не может понять, почему он не может проголосовать. Поэтому в ту смс-ку, которая будет рассылаться во время выборов, сразу будет заложена коммуникация с техподдержкой. И человек, который не может проголосовать по техническим причинам, практически автоматически связывается с техподдержкой и ему отказывается техническая помощь. Просто люди нетерпеливы, они хотят здесь и сейчас. Поэтому здесь и сейчас надо дать возможность коммуникации", - сказал Венедиктов.
Он также отметил, что у многих людей при заполнении формы возникают проблемы из-за того, что они не указывают пол.
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"Заполняя форму, уже не один и не два человека забывают указать свой пол, и в результате система их выбрасывает, не подтверждает. Все клеточки надо заполнять", - сказал Венедиктов.
Ранее заместитель главы департамента информационных технологий столицы Артем Костырко рассказал журналистам, что за первые три часа голосования функциональных сбоев не зарегистрировано, система работает.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
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