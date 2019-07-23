Госдума приняла закон, регулирующий весогабаритный контроль транспорта

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, расширяющий полномочия министерства транспорта в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств на дорогах РФ.

Законодательная инициатива была внесена в Госдуму председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Изменения вносятся в федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные РФ" в части, касающейся весового и габаритного контроля транспортных средств.

Законом предлагается наделить министерство транспорта правом устанавливать требования к площадкам для размещения стационарных и передвижных пунктов весогабаритного контроля, к участкам автомобильных дорог, на которых устанавливаются работающие в автоматическом режиме фото- и видеокамеры для фиксации весовых и габаритных параметров транспортных средств.