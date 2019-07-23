Госдума приняла закон, регулирующий весогабаритный контроль транспорта

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, расширяющий полномочия министерства транспорта в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств на дорогах РФ.
Законодательная инициатива была внесена в Госдуму председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Изменения вносятся в федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные РФ" в части, касающейся весового и габаритного контроля транспортных средств.
Законом предлагается наделить министерство транспорта правом устанавливать требования к площадкам для размещения стационарных и передвижных пунктов весогабаритного контроля, к участкам автомобильных дорог, на которых устанавливаются работающие в автоматическом режиме фото- и видеокамеры для фиксации весовых и габаритных параметров транспортных средств.
Министерство помимо прочего будет устанавливать скоростной режим на пунктах весогабаритного контроля и определять требования к информационному табло, на которое должны выводиться данные о выявленных нарушениях, а предупреждающий водителей знак "Фотовидеофиксация" должен устанавливаться не менее чем в 100 метрах до пункта проверки.
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