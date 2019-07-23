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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Власти Москвы учтут результаты тестового голосования для выборов в МГД

Вчера, 13:07
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПресс-конференция Ильи Массуха
Пресс-конференция Ильи Массуха
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Результаты опроса в рамках тестирования системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, в ходе которого москвичи выберут, что делать с бездомными животными, будут направлены в соответствующий департамент, рассказал журналистам экс-замглавы Минкомсвязи, руководитель электронного штаба Илья Массух.
Ранее сообщалось, что во вторник пройдет второе городское тестирование системы электронного голосования, которую будут использовать на выборах в Мосгордуму. При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои. Москвичам предстоит ответить на вопрос: "Как вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками?". Предлагается несколько вариантов ответа: стимулировать граждан брать питомцев домой, стерилизовать и отпускать, отлавливать и отвозить за город, разрешать усыплять или ничего не делать. Голосование пройдет с 08.00 до 20.00.
"Это реальный ответ на вопрос, который будет учтен. Мы все передадим в соответствующий департамент города Москвы. Москва достаточно серьезно относится в позиции граждан", - сказал Массух.
Ранее заместитель главы департамента информационных технологий столицы Артем Костырко рассказал журналистам, что за первые три часа голосования функциональных сбоев не зарегистрировано, система работает. Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в МГД Алексей Венедиктов рассказал, что всего на участие в тесте зарегистрировались 4533 москвича, за первые три часа голосования явка составила 45%.
Здание Мосгоризбиркома
Вчера, 12:53
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Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
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