ГД приняла закон об ответственности при производстве медицинских наркотиков

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Государственная дума во вторник на пленарном заседании приняла закон об уголовном наказании за нарушение порядка культивирования наркосодержащих растений для медицинских целей.
"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации" подготовлен в целях уточнения норм уголовной ответственности в связи с нарушениями правил культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для производства наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Так, проектом предлагается уточнить норму статьи 228.2 Уголовного кодекса, предусмотрев ответственность за нарушение порядка культивирования таких растений для медицинских целей. Таким образом, предлагается наказывать за преступление штрафом до 120 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.