ГД приняла закон об ответственности при производстве медицинских наркотиков

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Государственная дума во вторник на пленарном заседании приняла закон об уголовном наказании за нарушение порядка культивирования наркосодержащих растений для медицинских целей.

"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации" подготовлен в целях уточнения норм уголовной ответственности в связи с нарушениями правил культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для производства наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.