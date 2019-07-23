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РИА Новости

Госдума приняла закон о реестре лиц, которым запрещено усыновлять детей

Вчера, 12:46
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Государственная Дума во вторник приняла закон о создании в России реестра лиц, которым запрещено быть усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей.
"Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" в части создания реестра лиц, лишенных родительских прав или отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей или в отношении которых отменено усыновление по вине усыновителя, и включения данного реестра в банк данных", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, инициированному правительством.
Отмечается, что в данный реестр не будут включаться родители, например, восстановленные в родительских правах, которые, согласно Семейному кодексу, могут быть усыновителями.
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