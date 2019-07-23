В пригороде Парижа бык сбежал со скотобойни

ПАРИЖ, 23 июл - РИА Новости. Власти департамента Сена и Марна объявили о розыске быка, сбежавшего со скотобойни в городе Мо в пригороде Парижа.

"Сена и Марна. Бык сбежал со скотобойни в Мо. Силы безопасности и спасатели мобилизованы на его поиски", - написано в официальном аккаунте префекта департамента в сети Twitter.

⚠️#SeineEtMarne Un #Taureau 🐂 s'est échappé de l'abattoir de #Meaux. Les forces de sécurité et de secours sont mobilisées pour le retrouver.

Restez vigilant et n'essayez pas d'approcher ou de capturer l'animal si vous le croisez. pic.twitter.com/GMvLSCXA1m — Préfet de Seine-et-Marne (@Prefet77) July 23, 2019

Власти департамента призывают людей проявить бдительность и не стараться приблизиться к быку и тем более поймать его.