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РИА Новости

В пригороде Парижа бык сбежал со скотобойни

Вчера, 12:39
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ПАРИЖ, 23 июл - РИА Новости. Власти департамента Сена и Марна объявили о розыске быка, сбежавшего со скотобойни в городе Мо в пригороде Парижа.
"Сена и Марна. Бык сбежал со скотобойни в Мо. Силы безопасности и спасатели мобилизованы на его поиски", - написано в официальном аккаунте префекта департамента в сети Twitter.
Власти департамента призывают людей проявить бдительность и не стараться приблизиться к быку и тем более поймать его.
Также сообщение содержит фотографию черно-белого быка в профиль - от хвоста до рогов. Уточнений о том, действительно ли на снимке запечатлен нарушитель спокойствия, не сообщается.
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