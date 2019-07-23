Организация отдыха детей в России вызывает вопросы, заявила Гурцкая

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Реализация норм, регулирующих в России организацию детского отдыха, вызывает вопросы, заявила РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая в связи с трагедией в Хабаровском крае.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. По данным Минздрава РФ, при пожаре пострадали 12 человек, в том числе 7 детей, один ребенок погиб. СК возбудил уголовное дело, оно расследуется по статьям "причинение смерти по неосторожности" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
"В 2016 году был принят специальный закон, регулирующий особенности организации детского отдыха, в котором основной акцент сделан как раз на безопасности детей. Однако, к сожалению, как показала эта трагедия, реализация принятых норм вызывает серьезные вопросы. Индивидуальный предприниматель, организовавший лагерь, нашел лазейку в законе, чтобы избежать дополнительных проверок. И не соблюдал установленных правил", - сказала Гурцкая.
Правоохранительные органы должны тщательно проверить действия предпринимателя, подчеркнула она.
"Я хочу передать слова искреннего сочувствия всем пострадавшим в этой ужасной трагедии. И скорейшего выздоровления тем, кто сегодня в больнице", - добавила член ОП РФ.