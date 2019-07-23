Организация отдыха детей в России вызывает вопросы, заявила Гурцкая

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. По данным Минздрава РФ, при пожаре пострадали 12 человек, в том числе 7 детей, один ребенок погиб. СК возбудил уголовное дело, оно расследуется по статьям "причинение смерти по неосторожности" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".