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РИА Новости

Путин поручил реагировать на сообщения СМИ о нарушениях прав граждан

Вчера, 12:32
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время интервью кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Оливеру Стоуну
Президент РФ Владимир Путин во время интервью кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Оливеру Стоуну
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам организовать мониторинг СМИ на предмет нарушения законодательства, прав, свобод и интересов граждан.
Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания VI медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость", проведенного Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" 16 мая 2019 года, сообщает сайт Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации... организовать при участии органов местного самоуправления мониторинг средств массовой информации в целях выявления сообщений о нарушениях законодательства Российской Федерации, прав, свобод и законных интересов граждан Российской Федерации, а также разработать механизм принятия эффективных мер реагирования в случае совершения таких нарушений", - говорится в документе.
Срок исполнения данного поручения - первое октября 2019 года.
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