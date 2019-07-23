Почти 1,5 тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 486 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 375 чел. (женщин – 113, детей – 192), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 111 чел. (женщин – 333, детей – 567)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что всего российской стороной организованы и проведены 2 169 гуманитарных акций. Сирийским гражданам доставлены и распределены 3 498,34 тонны продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. Уточняется, что за весь период медицинская помощь оказана 105 553 жителям Сирии.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории. Кроме этого, специалисты уничтожили 38 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.