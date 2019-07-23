Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T12:26Z
https://ria.ru/20190723/1556793441.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155554/40/1555544055_0:139:1839:1173_1036x0_80_0_0_c2b8c19a5a2415745a8c95cae48c15ff.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Почти 1,5 тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки

Вчера, 12:26
126
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкУлица поселения Бейт-Джинн
Улица поселения Бейт-Джинн
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 486 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 375 чел. (женщин – 113, детей – 192), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 111 чел. (женщин – 333, детей – 567)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что всего российской стороной организованы и проведены 2 169 гуманитарных акций. Сирийским гражданам доставлены и распределены 3 498,34 тонны продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. Уточняется, что за весь период медицинская помощь оказана 105 553 жителям Сирии.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории. Кроме этого, специалисты уничтожили 38 взрывоопасных предметов.
Встреча в Бейруте президента Ливана Мишеля Ауна с делегацией от конгресса США по Сирии. 24 июня 2019
24 июня, 14:19
Президент Ливана призвал ООН оказывать помощь беженцам на территории Сирии
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
000000
Обсудить 0
Война в СирииСирияИорданияЛиванВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
Лавров заявил, что ситуация вокруг Венесуэлы меняется в лучшую сторону
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД прокомментировали идею создания коалиции в Ормузском проливе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Марселем Амон-Тано
Лавров сообщил, что представители Гуаидо пытаются контактировать с Москвой
В Сомали при взрыве погибли не менее десяти человек, сообщили СМИ
Лента
новостей
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
Педерсен временно не будет выполнять обязанности посланника ООН по Сирии
Провинция Идлиб в Сирии
В Идлибе при авиаударах погибли 60 человек
Набережная реки Оронт в городе Хама
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
Боевики нарушили режим прекращения огня в трех сирийских провинциях
Кандидат на пост генпрокурора, глава минюста США Уильям Барр
США обвинили китайскую компанию в нарушении санкций против КНДР
Зона выдачи багажа в зале прилета терминала D международного аэропорта Шереметьево
Эксперты рассказали, как часто туристы теряют багаж
Военно-морские суда США и Ирака в Персидском
МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
Здание ЦИК Украины в Киеве
На Украине неизвестные сообщили о минировании здания ЦИК
Дэвид Норквист
Трамп выдвинул Норквиста на пост первого замглавы Пентагона
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Организация отдыха детей в России вызывает вопросы, заявила Гурцкая
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Азаров призвал Киев освободить Вышинского и выплатить ему компенсацию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
Лента новостейМолния