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РИА Новости

Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", очистили от "грязной" нефти

Вчера, 12:06
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МИНСК, 23 июл – РИА Новости. Трубопровод Унеча-Полоцк-2, по которому снабжается белорусский НПЗ "Нафтан", очищен от загрязненной российской нефти, что позволит поставлять сырье на этот завод по обеим веткам магистрального нефтепровода, сообщило во вторник ОАО "Полоцктранснефть Дружба".
Ранее, 4 июля, "Полоцктранснефть Дружба" сообщила, что на "Нафтан" начала поступать качественная российская нефть по трубопроводу Унеча-Полоцк-1, работы по очистке Унечи-Полоцк-2 продолжались. Оператор также отмечал, что завершающий этап на северном направлении, очистка белорусского участка нефтепровода Сургут-Полоцк, продлится до 15 августа. В общей сложности на территории Белоруссии изначально находилось около 1,2 миллиона тонн "грязного" сырья из РФ.
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"В рамках реализации мероприятий дорожной карты нефть, не соответствующая ГОСТу, вытеснена из нефтепровода Унеча-Полоцк-2 в нефтепровод Сургут-Полоцк в направлении Российской Федерации… Завершение данного этапа позволит осуществлять транспортировку нефти в ОАО "Нафтан" по двум очищенным веткам магистрального нефтепровода Унеча-Полоцк", - говорится в сообщении на сайте оператора.
В нем также отмечается, что партия нефти стандартного качества вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Полоцк" во вторник, 23 июля, в 10.30. "Работы по очистке белорусского участка нефтепровода Сургут-Полоцк продолжаются", - уточнил оператор.
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Минск и Москва реализуют дорожную карту по замещению на территории Белоруссии российской нефти ненадлежащего качества. Документом предусмотрено и обеспечение сырьем двух белорусских НПЗ, и возобновление транзита российской нефти в направлении Европы. Белорусский оператор "Дружбы" на юге республики - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - 12 июля сообщил о досрочном завершении мероприятий, предусмотренных дорожной картой.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены.
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Экономика
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