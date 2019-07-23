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РИА Новости
Республика Татарстан

Участников WorldSkills 2019 разместят в объекте наследия Универсиады

Вчера, 11:54
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© РИА Новости / Нина ЗотинаДонские волонтеры примут участие в подготовке WorldSkills Kazan 2019
Донские волонтеры примут участие в подготовке WorldSkills Kazan 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
КАЗАНЬ, 23 июля - РИА Новости. Для проживания участникам и экспертам Чемпионата WorldSkills будет предложен уникальный жилой комплекс Деревни WorldSkills (Деревня Универсиады), сообщил журналистам руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин на пресс-конференции, посвященной подготовке к чемпионату рабочих профессий.
Этот жилой массив был построен в преддверии Всемирных летних студенческих Игр 2013 года и на постоянной основе используется в качестве кампуса Казанского (Приволжского) федерального университета и Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
"Деревня уже не раз использовалась для размещения участников крупных и международных мероприятий, проходивших в Казани. Фактически это город в городе, на территории объекта есть все необходимое. Примерно 5500 участников WorldSkills мы планируем там разместить, помимо остальных объектов и гостиниц", - сказал Губайдуллин.
Деревня Универсиады – один из современных студенческих кампусов России, включает 28 жилых домов. Это одна из важнейших составляющих наследия Всемирных студенческих Игр 2013 года.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин
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WorldSkills Kazan: качество дорог, выделенные полосы и льготы на проезд
Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года.
WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. В России движение охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.
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