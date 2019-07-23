Участников WorldSkills 2019 разместят в объекте наследия Универсиады

КАЗАНЬ, 23 июля - РИА Новости. Для проживания участникам и экспертам Чемпионата WorldSkills будет предложен уникальный жилой комплекс Деревни WorldSkills (Деревня Универсиады), сообщил журналистам руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин на пресс-конференции, посвященной подготовке к чемпионату рабочих профессий.

Этот жилой массив был построен в преддверии Всемирных летних студенческих Игр 2013 года и на постоянной основе используется в качестве кампуса Казанского (Приволжского) федерального университета и Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

"Деревня уже не раз использовалась для размещения участников крупных и международных мероприятий, проходивших в Казани. Фактически это город в городе, на территории объекта есть все необходимое. Примерно 5500 участников WorldSkills мы планируем там разместить, помимо остальных объектов и гостиниц", - сказал Губайдуллин.

Деревня Универсиады – один из современных студенческих кампусов России, включает 28 жилых домов. Это одна из важнейших составляющих наследия Всемирных студенческих Игр 2013 года.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года.