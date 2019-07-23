В МГД рассказали о явке в первые часы тестировании электронного голосования

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Явка на тестировании системы электронного голосования, которая будет использована на выборах в Мосгордуму, за первые 3 часа составила 45%, всего в тесте планируют участвовать более 4,5 тысячи москвичей, рассказал журналистам глава общественного штаба по наблюдению за выборами в МГД Алексей Венедиктов.

Во вторник пройдет второе городское тестирование системы электронного голосования, которую будут использовать на выборах в Мосгордуму. При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои. Специалисты выявили и исправили их. Во вторник на голосовании москвичам предстоит ответить на вопрос: "Как вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками?" Голосование пройдет с 08.00 до 20.00.

"Сегодня у нас проходит очередной тест по электронному голосованию. Хочу сказать, что записалось, зарегистрировалось и подтвердили свои подписи на тесте 4533 избирателя, через три часа после начала голосования наша явка 45%, то есть это те, кто проголосовал и сдал бюллетени", - сказал Венедиктов.

Заместитель главы департамента информационных технологий столицы Артем Костырко добавил, что на данный момент функциональных сбоев нет, система работает. "Функциональных сбоев мы не зарегистрировали, она (система) работает, принтеры печатают, голоса записываются, функционально все работает", - сказал Костырко.