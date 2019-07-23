В Кемерово ребенок выпал из окна квартиры

КЕМЕРОВО, 23 июл – РИА Новости. Ребенок получил травмы, выпав из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома в Кемерово, пока его мать спала, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Отмечается, что накануне около полуночи в управление МВД России по городу Кемерово поступило сообщение о падении ребенка с высоты. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

"Полицейские выяснили, что 6-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже одного из домов на улице Гурьевской. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован в больницу. Сотрудники полиции предварительно установили, что во время происшествия мама ребенка спала", – говорится в сообщении.