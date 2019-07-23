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РИА Новости

В Португалии почти 40 человек пострадали из-за природных пожаров

Вчера, 11:37
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. По меньшей мере 39 человек пострадали в результате природных пожаров, бушующих в центральной части Португалии, сообщает местное издание Expresso со ссылкой на медиков.
Ранее сообщалось о 30 пострадавших.
Пожар начался в субботу в муниципалитете Вила-ди-Рей, расположенном в округе Каштелу-Бранку, а затем перекинулся на территорию соседнего муниципалитета Масан, входящего в состав округа Сантарен. По последним данным, огонь охватил площадь в 8,5 тысячи гектаров.
В понедельник издание Portugal News со ссылкой на представителя службы гражданской обороны сообщило, что пожарным удалось на 90% взять пожар под контроль.
Местные власти расследуют причины возникновения пожаров и не исключают, что возгорание могло быть вызвано действиями человека. Полиция также сообщила о задержании одного подозреваемого.
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