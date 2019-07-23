В Португалии почти 40 человек пострадали из-за природных пожаров

Пожар начался в субботу в муниципалитете Вила-ди-Рей, расположенном в округе Каштелу-Бранку, а затем перекинулся на территорию соседнего муниципалитета Масан, входящего в состав округа Сантарен. По последним данным, огонь охватил площадь в 8,5 тысячи гектаров.