На WorldSkills Kazan 2019 пройдут соревнования по профессиям будущего

КАЗАНЬ, 23 июля - РИА Новости. Чемпионат WorldSkills Kazan 2019 станет площадкой для соревнований по профессиям будущего FutureSkills. Это соревнования по малораспространенным, но перспективным компетенциям, которые пока не стандартизированы

"В рамках заявочной кампании Российской Федерацией были приняты на себя обязательства по проведению дополнительного чемпионата FutureSkills. Требования к участникам аналогичны традиционному чемпионату. Всего будет 23 компетенции будущего, например, промышленная робототехника, которая активно развивается. Это и эксплуатация беспилотных летательных аппаратов. То есть компетенции, которые сейчас активно внедряются, в том числе и на наших промышленных предприятиях", - сообщил журналистам руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.

Кроме того, ноу-хау проведения чемпионата в Казане станет WorldSkills Juniors, где соревнуются юные участники от 14 до 16 лет.

"Одним из ноу-хау проведения чемпионата в Казани станет WorldSkills Juniors. Соревнования по 12 компетенциям пройдут среди детей. Это некие профориентационные мероприятия и формирование скамейки запасных на будущие чемпионаты. Ребята будут соревноваться рядом со взрослыми, для них будет создана отдельная площадка", - добавил Губайдуллин.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года.