В Крыму мужчина лишился ноги, попав под скоростной катер

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Мужчина выплыл за буйки и попал под проходящий высокоскоростной катер в Крыму, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Чрезвычайное происшествие случилось в акватории Черного моря в Алуште. В результате наезда 48-летний мужчина был травмирован.

"На расстоянии 120 метров от берега высокоскоростной двухмоторный катер Redlan под управлением 27-летнего алуштинца совершил наезд на купающегося мужчину. Кроме того, полицейскими установлен факт нахождения пострадавшего вне огороженной зоны купания", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, отплыв в запрещенную для купания зону, мужчина оказался на судовом ходу и был незаметен для капитана двигавшегося на большой скорости катера.

"Пострадавший мужчина извлечен из воды и направлен в ближайшую больницу. Медицинский персонал вынес вердикт - травматическая ампутация голени левой ноги", - отметили в полиции.