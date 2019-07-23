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РИА Новости

В Крыму мужчина лишился ноги, попав под скоростной катер

Вчера, 11:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Мужчина выплыл за буйки и попал под проходящий высокоскоростной катер в Крыму, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба крымского линейного управления МВД России на транспорте.
Чрезвычайное происшествие случилось в акватории Черного моря в Алуште. В результате наезда 48-летний мужчина был травмирован.
"На расстоянии 120 метров от берега высокоскоростной двухмоторный катер Redlan под управлением 27-летнего алуштинца совершил наезд на купающегося мужчину. Кроме того, полицейскими установлен факт нахождения пострадавшего вне огороженной зоны купания", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, отплыв в запрещенную для купания зону, мужчина оказался на судовом ходу и был незаметен для капитана двигавшегося на большой скорости катера.
"Пострадавший мужчина извлечен из воды и направлен в ближайшую больницу. Медицинский персонал вынес вердикт - травматическая ампутация голени левой ноги", - отметили в полиции.
Собранные материалы по факту случившегося переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
Полиция. Архивное фото
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